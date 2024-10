Il Questore di Cagliari, Danilo Gagliardi, ha emesso un provvedimento Daspo nei confronti di Alessandro Curreli, giocatore della Ferrini Quartu, squadra che milita nel campionato di Prima categoria.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu Sant'Elena, Curreli espulso nel match contro il Cus Cagliari, prima si sarebbe diretto negli spogliatoi, poi è rientrato in campo, si è avvicinato all'arbitro, colpendolo al volto con uno schiaffo. L'episodio ha successivamente innescato un'altra aggressione ai danni di un giocatore della squadra avversaria, inseguito e picchiato da altri calciatori e spettatori.

Il provvedimento Daspo, della durata di tre anni per il giocatore, vieta l’accesso nei luoghi, compreso il perimetro esterno, dove si svolgono le competizioni agonistiche di calcio, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali, interregionali, regionali e alle competizioni europee disputate in Italia e all’estero, nonché alle partite della nazionale italiana che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero e a tutti gli incontri, anche amichevoli, che la squadra di appartenenza disputerà in qualsiasi stadio italiano o all’estero.