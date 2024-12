Il Cagliari si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 (in diretta su Canale 5) all’Allianz Stadium, per affrontare una delle squadre più importanti del calcio italiano: la Juventus.

In vista della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, l'allenatore rossoblu Davide Nicola ha commentato la gara prima della partenza per Torino.

Il mister archivia la gara di sabato scorso di Serie A contro l'Atalanta (persa 1-0). “L’Atalanta è il passato, questa è una competizione diversa, con dinamiche completamente differenti. Ho detto ai ragazzi di andare in campo con orgoglio e con la voglia di misurarsi contro un’altra grande squadra. Ce lo siamo meritati e quindi è giusto giocarcela. La Juventus è una squadra rinnovata, che ha fatto un mercato di qualità e ha dimostrato tutta la sua forza in Europa solo pochi giorni fa. In campionato stanno facendo ampiamente la loro parte, lottando per obiettivi diversi dai nostri. Giocheranno con calciatori di assoluta qualità. Noi dovremo essere al massimo, perché se non fai una prestazione super contro squadre così, fai fatica, a queste compagini può succedere poi di non essere al top e magari incappare in un risultato meno buono, noi dovremo essere bravi a crearci le opportunità”.

Giocatori a disposizione

“La rosa è quasi tutta a disposizione, devo ancora valutare alcune situazioni, non saranno della partita Jankto, Obert e Luvumbo, sulle condizioni di Zito vedremo nei prossimi giorni con i medici e capiremo quando tornerà a disposizione. Scuffet ci sarà sicuramente tra i pali; in difesa Zappa, Palomino, uno tra Mina e Wieteska, Augello; centrocampo Marin, Prati e Deiola, devo valutare Felici; davanti Lapadula e Gaetano, ma a gara in corsa potremo vedere anche Pavoletti e Piccoli, ma in generale l’idea è di giocarci la partita al meglio gestendo le energie nel modo giusto e scegliendo in base a quello che ci chiederà il copione della gara”.