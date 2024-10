Il tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, lancia la linea verde nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Almeno quattro Primavera infatti saranno in campo dal primo minuto.

"Sono ragazzi in gamba, che nelle ultime settimane si sono allenati spesso con noi, dunque sanno cosa fare", dice.

"La Coppa Italia mi permette solitamente di mettere minutaggio nelle gambe ai giocatori meno utilizzati, ma stavolta con tanti infortunati sono costretto a pensare più al campionato. Non posso spremere ulteriormente giocatori già provati e reduci da voli intercontinentali. Però è una gara utile per quei cinque giocatori che sin qui hanno giocato di meno e per vedere all'opera qualcuno di questi giovani, che potrebbe anche tornare buono per il campionato. Il loro entusiasmo, la loro spregiudicatezza e la loro corsa sarà unita all'esperienza di giocatori come Dessena, Melchiorri, Giannetti, Rafael e Salamon. Insomma, andiamo a Genova per fare il massimo", conclude.

Tra i convocati ci sono il portiere Crosta, i difensori Vasco, Oliveira, Volteggi, Briukhov e i centrocampisti Biancu, Antonini e Pennington.

In attacco potrebbero scendere in campo i giovanissimi Serra e Arras.

Per Andrea Mastino, 17enne di Carbonia, è la prima chiamata nella prima squadra.