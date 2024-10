Uno sfogo rabbioso quello pubblicato da Mario Balotelli sul suo profilo Instagram pochi minuti fa. L'attaccante azzurro sta vivendo il momento più difficile della sua carriera e, dopo le critiche piovute su di lui tra ieri e oggi, si è lasciato andare ad una difesa davvero polemica.

Balotelli ha pubblicato il video inviatogli da un tifoso che dice "Mario, lo sai dov'è la questione? Che tu non sei proprio italiano. Ririrati!".

Il numero 9 azzurro ha risposto scrivendo "Sono Mario Balotelli ho 23 anni e non ho scelto di essere italiano. L'ho voluto fortemente perché sono nato in ITALIA e ho sempre vissuto in ITALIA. Ci tenevo fortemente a questo mondiale e sono triste e arrabbiato, deluso con me stesso. Sì, magari potevo fare gol con la Costa Rica avete ragione ma poi? Poi qual'è il problema? Forse quello che vorreste dire tutti è questo? La colpa non la faccio scaricare a me solo questa volta perché Mario Balotelli ha dato tutto per la nazionale e non ha sbagliato niente (a livello caratteriale) quindi cercate un'altra scusa perché Mario Balotelli ha la coscienza a posto ed è pronto ad andare avanti più forte di prima e con la testa alta. Fiero di aver dato tutto per il suo paese. O forse, come dite voi, non sono italiano. Gli africani non scaricherebbero mai un loro "fratello". MAI. In questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti. VERGOGNA non è chi può sbagliare un gol o correre di meno o di più. VERGOGNOSE SONO QUESTE COSE. Italiani veri? Vero?"