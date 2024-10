" Peccato pareggiare erano una gara così, i ragazzi giù perché la dovevano un'occasione sfumata. Abbiamo preso dei gol evitabili: in particolare sottolineo il fatto che la palla doveva essere spazzata via prima in occasione del secondo gol. Non me la prendo per l 'autogol, ma per la palla non buttata via quando era necessario ", così il tecnico del Cagliari Ranieri dopo il pareggio dei rossoblù con la Juve, contento a metà.

Qualche rimpianto anche nel primo gol: " I ragazzi dicono che non era fallo ". Salvezza più vicina: " Noi dobbiamo ancora lottare - ha continuato Ranieri - perché la nave non è ancora in porto. Ma quello che vedo è che siamo sempre positivi e stiamo lottando: non ho niente da rimproverare ai ragazzi ". E ancora: " I ragazzi stanno crescendo anche dal punto di vista mentale. Ce la stiamo giocando tutti. Pensiamo anche al fatto che in queste tre partite sulla carta avremmo dovuto conquistare zero punti. Io avrei firmato per tre. E invece siamo riusciti a ottenerne cinque ”.

Foto: Fabio Murru