L'esterno destro del Paris Saint Germain Achraf Hakimi è indagato per violenza sessuale. Lo riporta 'Le Parisien'. La presunta vittima, una donna di 23 anni, ha raccontato la violenza alla polizia, sebbene secondo la stampa francese non abbia voluto sporgere denuncia. La procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre, poiché i fatti si sono svolti a Boulogne-Billancourt.

I due si sarebbero conosciuti il 16 gennaio conversando su Instagram, poi lo scorso sabato la giovane si sarebbe recata a casa del 24enne calciatore marocchino a bordo di un Uber che lui stesso le aveva prenotato. A casa del marocchino le cose sarebbero degenerate, con il calciatore che avrebbe intrapreso con la donna degli atti sessuali nonostante le proteste di quest’ultima. La 23enne sarebbe poi riuscita a liberarsi e a fuggire, facendosi venire a prendere da un amico.

Hakimi, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per un infortunio, si sarebbe trovato solo a casa visto che moglie e figli erano in vacanza a Dubai.