Girone B di Promozione al giro di boa, nel fine settimana si gioca la prima giornata di ritorno. Domenica 28 gennaio alle 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia l’Alghero ospiterà la matricola Tuttavista Galtellì.

Un match che si presenta insidioso per la formazione giallorossa. Il Tuttavista è una delle sorprese del campionato e nella partita di andata ha messo in difficoltà Mereu e compagni. Finì con un pareggio rocambolesco con il vantaggio algherese di Baraye arrivato a un minuto dalla fine e il definitivo 2-2 dei padroni di casa in pieno recupero. Ora l’Alghero spera di fare bottino pieno per allungare la striscia positiva, arrivata a sette risultati utili consecutivi, e per far sentire il fiato sul collo alle squadre che sono attualmente avanti in classifica, in attesa degli scontri diretti.

Mister Giandon carica i suoi: «Affronteremo una squadra che alla prima giornata ci aveva messo in difficoltà, specialmente al primo tempo. Iniziamo in casa questo girone di ritorno, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo partire col piede giusto».