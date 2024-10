Il Pescara sfiderà l'Olbia domani alle 14, con l'obiettivo della conquista dei tre punti per provare a migliorare il piazzamento play off.

Prima della partenza per l'Isola, questa mattina il tecnico Emmanuel Cascione ha presentato il match con i bianchi isolani: "Nelle tre gare scorse ho visto anche buone cose, ma dobbiamo in generale ora essere più incisivi. Non dobbiamo commettere lo sbaglio e pensare di andare a giocare a Olbia con sufficienza. Se pensiamo questo torneremo dalla Sardegna con una brutta figura. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che capiteranno. Ci saranno delle difficoltà anche ambientali in un campo piccolo, con un po' di vento e una squadra che si gioca tutto, e noi dovremo giocare mettendo in campo la concertazione e la mentalità che abbiamo messo in campo nelle altre gare. Mi aspetto che i miei giochino con la cattiveria che ci vuole in questi casi, lo spirito giusto è tutto quello che si ha, anche perché di fronte avremo una squadra che si gioca molto. Quella di domani sarà una partita dalle tante sfaccettature perché ci saranno momenti in cui troveremo spazi, momenti in cui ci sarà da soffrire e altri dove bisognerà aspettare e capire quando è il momento di difendersi e quando quello di attaccare, sempre lavorando di squadra, cercando di non essere lunghi".

Per la gara sarà regolarmente a disposizione l'attaccante Merola.