Josè Palomino potrebbe salutare il Cagliari. Sul difensore argentino c'è l'interesse del Talleres, club militante nella Primera division argentina. Possibile ritorno in patria, dunque, per l'esperto giocatore che, arrivato ad agosto dall'Atalanta, con il club rossoblù ha disputato 11 presenze realizzando un gol.

La conferma arriva dal presidente del Talleres, Andrés Fassi: "Palomino è uno dei giocatori che stiamo cercando di prendere, è una soluzione", conferma il patron del club sudamericano. La palla passa al Cagliari, che dovrà decidere se fare a meno di un giocatore di sicuro affidamento, magari pescando poi dal mercato degli svincolati per sostituirlo.

Una stagione difficile per Palomino, che davanti a sé vede inscalfibile la titolarità della coppia Mina-Luperto, ad oggi rodata e solida, entrambi protagonisti anche nella sfida di Bergamo da cui i sardi sono usciti con la porta inviolata. Decisive, in questo senso, saranno le prossime ore per capire se il futuro di Palomino sarà lontano dalla Sardegna.