“Una vittoria straordinaria, quest'anno non avevamo fatto 1 punto contro una big, quindi abbiamo invertito anche questo trend. Stiamo attraversando un momento di crescita, ma non dobbiamo mollare: non abbiamo ancora fatto niente, la sofferenza esibita oggi deve essere la nostra forza e il nostro credo”. Lo ha detto coach Leonardo Semplici al termine del successo ottenuto ieri, 25 aprile, ai danni della Roma, battuta 3-2 alla Sardegna Arena (LEGGI LA CRONACA DELLA PARTITA).

I rossoblu hanno conquistato la terza vittoria consecutiva e quindi nove punti che portano il Cagliari a quota 31, al pari di Benevento e Torino (che però deve giocare stasera e recuperare una partita), terzultime in classifica.

“Chiaramente bisogna dare un'occhiata agli altri risultati ma l'energia va spesa per la nostra prestazione. Avevamo la possibilità di riagganciarci al treno, l'abbiamo colta, devo dire meritatamente”, ha commentato Semplici.

Joao Pedro "Oggi abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità, lo stiamo facendo da settimane perché volevamo fortemente uscire dal tunnel. Sapevamo che dovevamo farlo insieme, da squadra, con la forza del gruppo, complimenti a noi per questi 9 punti in una settimana ma non abbiamo ancora fatto nulla", ha affermato Joao Pedro, il secondo giocatore della storia rossoblù a toccare quota 15 in due stagioni diverse, prima di lui solo Gigi Riva era riuscito in quella che è un'impresa del brasiliano, autore del terzo gol odierno alla Roma e di una prova da vero capitano a tutto campo.

Sono sei gol nelle ultime 4 contro la Roma, seconda rete consecutiva dopo quella di Udine e il 10 di Ipatinga analizza la vittoria contro i giallorossi. "Siamo felici, volevamo una prestazione di questo tipo, io cerco sempre di dare il mio contributo, sento assieme ai compagni la responsabilità di difendere questi colori".

Andrea Carboni “Ci siamo guardati in faccia, era il momento di dare una svolta alla nostra stagione per tirarci fuori dalla fossa dove ci eravamo messi da soli. Il mister ci ha fatto capire che bisognava cambiare qualcosa per risalire la china. È presto, c'è tanto da fare, ci sono partite da giocare alla morte una dopo l'altra. Ci siamo, non abbiamo mai mollato nemmeno nei momenti più tosti, ora continuiamo senza fermarci". Le parole dopo il match del giocatori di Tonara Andrea Carboni.