Cagliari-Roma 3-2, la vittoria del cuore: ora i giochi salvezza si riaprono

Grande vittoria della squadra di Semplici contro i giallorossi: in gol Lykogiannis, Marin e Joao Pedro

Di: Marco Orrù

Cagliari con due punte, Simeone e Pavoletti, insieme a Joao Pedro. A centrocampo Deiola con Marin e Nandez-Lykogiannis sulle fasce. Ceppitelli-Godin-Carboni in difesa, Vicario in porta.

Avvio subito forte del Cagliari che al 4’ trova il gol con Lykogiannis che mette dentro da pochi passi su assist di Nandez che ha fatto una bella percussione sulla fascia destra. La Roma fa la partita, il Cagliari si difende guardingo e riparte in contropiede. Al 17’ prima conclusione della Roma con Perez, palla però fuori di molto. Al 27’ il pareggio della Roma: Pellegrini imbuca per Perez che solo davanti a Vicario prima prende il palo, poi insacca dopo che la palla gli era tornata tra i piedi. Al 33’ azione personale sulla sinistra si Joao Pedro che si accentra, calcia col destro e Pau Lopez in tuffo respinge. Al 35’ colpo di testa pericolosissimo di Fazio, Vicario si rifugia in corner. Al 39’ colpo di testa a lato di Carboni. Allo scadere del primo tempo altro colpo di testa pericoloso, stavolta di Godin, palla fuori.

Nella ripresa, al 50’ lancio di Godin per Pavoletti che si scontra con Smalling, la palla finisce sui piedi di Simeone che conclude su Pau Lopez in uscita. Un minuto dopo è invece Perez a impensierire Vicario. Al 57’ il Cagliari recupera palla in zona offensiva, Deiola serve Marin che calcia forte all’angolino riportando in vantaggio i rossoblù. Al 64’ il tris del Cagliari: calcio d’angolo di Marin e colpo di testa sul primo palo di Joao Pedro che beffa Pau Lopez. Al 69, però, arriva il 2-3 della Roma con un colpo di testa, stavolta di Fazio. Al 75’ dentro Zappa e Cerri per Lykogiannis e Pavoletti. Roma pericolosa nuovamente su gioco aereo, stavolta con Mancini, ma Vicario è attento e para in due tempi con l’aiuto di Joao Pedro che spazza via il pericolo. All’83’ dentro Rugani e Duncan, fuori Marin e Simeone. Assalto finale della Roma. Quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.