Il Cagliari scende in campo alle 12:30 nel cruciale scontro salvezza col Lecce. Per la sfida Ranieri può finalmente contare sui suoi uomini più importanti, ritrovando Mina e Dossena in difesa, mentre tornano dal 1' Nandez e Lapadula.

Questa la formazione: Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Augello, Nandez, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Luvumbo. Il tecnico capitolino si affida dunque alle sue certezze per strappare i tre punti nel lunch match dell'Unipol Domus.

Di fronte un Lecce agguerrito, che nelle ultime partite ha raccolto importanti risultati che hanno sensibilmente avvicinato i pugliesi alla permanenza in Serie A. Questo l'11 dei giallorossi: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu, Krstovic, Piccoli. Trenta minuti all'inizio della gara.