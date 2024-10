Nel match di domenica contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Diego Lopez ritroverà in difesa un 'nuovo acquisto'. Stiamo parlando di Davide Astori, che praticamente è come se fosse stato ricomprato dal Cagliari. La sua storia recente è nota.

E' stato al centro di innumerevoli voci durante tutto il calciomercato estivo, soprattutto nell'ultima parte. Lui, dopo la Confederations Cup e le vacanze, è tornato ad allenarsi a Cagliari e a disputare le amichevoli con i rossoblù. Ha giocato la Coppa Italia contro il Frosinone e poi non si è più visto in campo, tranne che con la Nazionale, dove ha giocato la seconda parte della gara contro la Bulgaria a Palermo. Contro Atalanta e Milan, le prime due gionate del campionato, il difensore bergamasco si è accomodato in panchina. ''Scelta tecnica'', così ha detto il tecnico Lopez, ma era chiaro che il ragazzo, al centro di tante voci di mercato, non era tranquillo mentalmente. E qundi si è accomodato in panchina, senza fiatare.

Dopo il 2 settembre, chiusura delle trattative, Astori è rimasto felicemente in Sardegna, dove pure ha aperto un chioschetto sul lungomare Poetto e una gelateria in centro a Cagliari, e adesso è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa. Verosimilmente gli lascerà il posto Lorenzo Ariaudo. Sarà quindi ancora la coppia Astori-Rossettini a guidare il reparto arretrato del Cagliari. I rossoblù ritrovano il loro baluardo.