Gianluca Lapadula è pronto a lasciare il Cagliari: l'attaccante peruviano è a un passo dallo Spezia. Dopo tre stagioni in rossoblu per il centravanti sembra arrivata l'ora dei saluti, dopo che nella notte si sono intensificati i contatti fra le due società.

Uomo simbolo della promozione rossoblù in massima serie, nella sua prima stagione in Sardegna Lapadula fu protagonista assoluto, vincendo la classifica marcatori di Serie B con 26 reti. Nelle due stagioni in Serie A, complici i tanti infortuni non è riuscito a ripetersi, mettendo a referto soltanto 5 reti fra campionato e coppa.

In totale, per lui, 74 presenze e 31 reti col Cagliari. Forte anche la volontà del giocatore, che vuole scendere di categoria per tornare protagonista e rilanciarsi, le parti sarebbero vicine all'accordo. Fumata bianca che potrebbe arrivare già in giornata: fra giocatore e società è quasi certo l'addio.