Alla fine sono rimasti tutti. Per la gioia di tutta la tifoseria del Cagliari. Da Nainggolan ad Astori, da Agazzi a Ibarbo fino a Pinilla e Sau. I gioielli rossoblù rimarranno ancora a deliziare il popolo sardo. L'ultimo giorno di calciomercato andato in scena ieri ha fatto venire più di qualche brivido ai tifosi del Cagliari, visto che si rincorrevano ogni 5 minuti notizie diverse, tra i notiziari online e le televisioni che si occupavano delle trattative.

Astori va al Milan, no resta. Su Astori si inserisce l'Everton. Il Milan piomba su Astori. E ancora. Nainggolan a un passo dalla Juve, Nainggolan a Milano per trattare con la Juve. E poi verso le 17 il comunicato che ha messo a tacere definitivamente tutte queste voci: ''Il presidente Cellino nel corso della giornata odierna ha incontrato i dirigenti di alcune società interessate alle prestazioni sportive di Davide Astori e Radja Nainggolan. Il numero uno di viale La Playa è rimasto fermo sulla sua decisione di trattenere in rossoblù i due giocatori per rispetto della parola data ai tifosi. "Non intendo dare un dispiacere ai nostri sostenitori -ha ribadito il presidente - Astori e Nainggolan restano a Cagliari".

Fine dei giochi. Almeno fino a gennaio, quando l'assalto alla gioielleria sarda presumibilmente tornerà di moda. E ora lo stadio, per avere una squadra sempre più forte...