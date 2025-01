Matteo Porru fa ritorno nelle librerie con il suo nuovo romanzo intitolato "Il volo sopra l’oceano", come annunciato dalla casa editrice Garzanti attraverso i propri canali social. Questo sarà il quinto libro del giovane scrittore sardo e il secondo pubblicato dalla casa editrice milanese, con la data di uscita fissata per il 28 gennaio. Descrivendo la trama, lo stesso autore afferma: “È la storia e la controstoria di un ventriloquo, della sua vita pubblica, di quella intima, soprattutto di quella immaginata”.

Matteo Porru, vincitore di prestigiosi premi letterari

Matteo Porru, che compirà 24 anni il prossimo 21 febbraio, è di origine romana ma con radici sarde (con il padre proveniente da Cagliari e la madre da Venezia). Ha studiato al Liceo classico Giovanni Maria Dettori di Cagliari e all'Università Ca’ Foscari di Venezia.

Dopo aver mostrato una precoce abilità nella scrittura con la pubblicazione di vari racconti online, ha esordito a soli 16 anni con il suo primo libro "The mission", che gli ha valso una menzione speciale al Premio Costa Smeralda. Nel 2018 è stato pubblicato il suo secondo romanzo, "Quando sarai grande", seguito l'anno successivo da "Madre ombra", vincitore del Premio Zingarelli e finalista al Premio Cambosu e al Premio Alziator nel 2022.

Nel settembre del 2019 ha vinto la sezione Giovani del Premio Campiello con il suo lavoro più recente "Talismani", che ha poi ispirato una rappresentazione teatrale prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Nello stesso anno, la rivista D di Repubblica lo ha incluso tra i 25 talenti under 25 più promettenti a livello mondiale.

Tra i talenti più influenti della cultura italiana

Il 2022 ha segnato il debutto televisivo di Porru come opinionista nella trasmissione DiMartedì condotta da Enrico Floris su La7. Nel 2023 è stato pubblicato il suo libro per Garzanti intitolato "Il dolore crea l'inverno", che è stato tradotto anche in Francia e ha ricevuto candidature al Premio Fiesole e al Premio Città di Cave, vincendo il Premio Libri a 180 gradi.

La rivista Fortune, nel suo numero di maggio, ha incluso lo scrittore tra i 40 talenti under 40 più influenti della cultura italiana. Nel 2024, Matteo Porru è diventato il primo autore italiano a vincere il Grand Prix du Livre de Montagne e ha conquistato il Premio Navicella. Nello stesso anno, ha curato lo spettacolo teatrale "Cobalto", nuovamente prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, e ha fatto parte della giuria del Premio Solinas.