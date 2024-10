Il Cagliari Calcio comunica di avere tesserato il giocatore Zeljko Brkic.

Arriva dall'Udinese con la formula del prestito secco.

Brkic è nato a Novi Sad, in Serbia, il 9 luglio 1986. E' cresciuto nelle giovanili del Vojvodina. Ha disputato cinque stagioni con la maglia della sua città, totalizzando 96 presenze. Mel 2011-12 è approdato in Italia, acquistato dal Siena: 18 le sue partite in Serie A. Nella stagione successiva è stato acquistato dall'Udinese, dove ha disputato 43 gare.

Con la maglia della Nazionale ha giocato 10 partite: l'esordio è datato 3 marzo 2010, un'amichevole contro l'Algeria ad Algeri.

Foto tratta dal sito ufficiale del Cagliari Calcio.