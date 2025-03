In vista dello spareggio salvezza di domenica contro il Monza, arrivano buone notizie per mister Nicola: Coman, Zappa e Luvumbo si sono allenati parzialmente con il gruppo e, salvo imprevisti, dovrebbero essere a disposizione per la partita. "I giocatori sono pronti, ma dovremo valutare il minutaggio nelle gambe", spiega Nicola. È possibile che partano dalla panchina, pronti a subentrare se necessario.

Purtroppo, per Obert non ci sono buone notizie: il difensore continua a seguire un programma personalizzato e non sarà disponibile per la sfida. Al centro sportivo di Assemini, però, sono tornati Iliev e Marin, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. "Manca solo Mina", aggiunge il tecnico, "che arriva oggi dal Sud America e domani si allenerà regolarmente con il gruppo".

La questione difesa è ancora aperta: Nicola potrebbe tornare al modulo a quattro, con Mina e Luperto come coppia centrale. Se Zappa non dovesse essere in grado di partire titolare, potrebbe essere riproposto Palomino. In mediana, c'è affollamento, con Prati che parte favorito per un posto da titolare dopo la buona prestazione con gol con l'Under 21. La squadra è pronta a lottare per la salvezza con tutte le forze a disposizione.