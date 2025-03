Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, un Iveco Daily carico di legna è uscito di strada lungo la SP11, a pochi metri dalla diga sul Tirso, finendo contro un costone roccioso. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area e supportato i sanitari nei soccorsi.

I due giovani a bordo del veicolo sono rimasti feriti. Il conducente, in condizioni più gravi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale, mentre il passeggero è stato trasferito in ambulanza.