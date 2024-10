Matias Cabrera, autore del gol del successo, commenta così la partita contro l’Atalanta:

"Una vittoria importantissima per noi, anche perchè ottenuta contro una squadra forte come l'Atalanta. Abbiamo disputato una buonissima partita, tenendo palla a terra, il modo di giocare a me più congeniale. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, continuare a lavorare intensamente, come stiamo facendo. Domenica ci aspetta il Milan: ci penseremo da domani, adesso possiamo goderci questa vittoria".