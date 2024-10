Sarà Calangianus ad ospitare i mondiali 2021 di biliardo. La notizia è arrivata oggi dalla Confederation Europeenne de Billard.

Un risultato importante per il centro gallurese amministrato dal Sindaco Fabio Albieri. L'evento sportivo, che sarà sicuramente anche un buon attrattore turistico ed economico per il territorio, è in programma dal 15 al 19 settembre.