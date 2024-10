Un Banco di Sardegna ancora convalescente dopo la dolente sconfitta casalinga di Eurolega rimediata tre giorni fa supera con grandissima fatica la Sidigas Avellino per 81-75 e resta in vetta alla classifica della regular season. Avellino parte bene e in attacco fa quello che vuole, Sassari sbaglia tanto al tiro e perde troppi palloni a causa della troppa precipitazione.

L'orgoglio più del gioco permette al Banco di non far scappare la Sidigas, che comunque chiude il primo quarto a +4: 23-27. Padroni di casa in difficoltà anche nel secondo quarto, alcune occasioni fortunose di raddrizzare la partita vengono vanificate da errori clamorosi. Al 14' gli ospiti scappano sul +9: 26-35, ma poi si fanno prendere dalla frenesia e si fanno rimontare. Sassari va al riposo sul 45-44. Neanche il vantaggio riporta un po' di ordine nel gioco della Dinamo, che si da un gran daffare ma resta nella confusione più totale, tenendosi a galla solo grazie a qualche ingenuità di Avellino, che si presenta all'ultima frazione ancora in vantaggio: 58-63 Sidigas al 30'.

Sassari affronta l'ultimo rettilineo con più determinazione, l'intensità difensiva gli consente di giocare alla sua maniera, mentre la Sidigas resta a secco per 4': 66-63 Sassari al 34'. La Dinamo non si distrae più e porta a casa la vittoria più sofferta dall'inizio della stagione.