STORARI 6,5: Sempre più certezza della difesa rossoblu, provvidenziali le uscite sulle incursioni dei pericolosi attaccanti irpini. Castaldo e Mokulu devono fare i conti col numero uno rossoblu sotto porta ed è davvero difficile sorprenderlo. LEADER

BALZANO 6,5: Capace di manovrare i giochi là dietro, alcune sue giocate non mancano di raffinatezza, pedina sempre utile nelle retrovie. JOLLY

SALAMON 6: Oggi un po' in difficoltà. Castaldo è una brutta gatta da pelare e spesso sono necessarie le cattive maniere per arrestarne le discese. Tutto sommato buona prestazione. TOSTO

CEPPITELLI 6: Così come il compagno di reparto, soprattutto nella prima frazione di gioco subisce la pressione avversaria. Poi l'Avellino rimane in dieci e la difesa rossoblu tutta riacquista vigore. NON MALE

BARRECA 6,5: Crea e spinge la manovra offensiva dei sardi gestendo la palla come sa fare. Può migliorare, ma sembra aver trovato la sua dimensione. TRASCINATORE

MUNARI 7,5: Migliore in campo. Non è solo il gol a regalargli un buon voto, ma quanto realizza e plasma a metà campo e oltre. Manca di poco il gol del vantaggio e la doppietta personale in una erata da non dimenticare. BOMBER ALL'IMPROVVISO

DI GENNARO 5,5: Non la sua serata migliore. Poco da ricordare se non qualche buona palla nella riprese ma lascia il terreno di gioco in anticipo per un problema muscolare. ALLA PROSSIMA (CINELLI 6: Parte dalla panchina e da alla squadra l'apporto necessario per concludere al meglio una partita iniziata male).

FOSSATI 7,5: Spadroneggia a centrocampo e non ce n'è per nessuno. Regala al Cagliari quel di più che fa la differenza regalando ai rossoblu la spinta necessaria per conquistare i 3 punti. FARO

JOAO PEDRO 6: Qualche errore di troppo sottoporta bilanciato da altre occasionali buone azioni che non lasciano il segno in apertura di partita. L'assist a Munari, poi l'anonimato per il resto del match. CHIAROSCURO (MELCHIORRI 6: anche lui troppo impreciso, non riesce a far tesoro della palla).

FARIAS 6,5: Non trova il gol ma per gli avversari è una costante spina nel fianco. Uomo di sostanza e qualità, arriveranno più ricche. FRIZZANTE

SAU 6,5: Meriterebbe il gol che non arriva complice qualche imprecisione di troppo. Rastelli si fida di lui. TAMBURINO (CERRI 7,5: entra e cambia la partita. Serve altro? Stop e tiro, vittoria del Cagliari e stanotte sogni felici).