Le prime indicazioni offerte dalla seconda giornata del 3° Champions Cup AT League arrivano dai campioni in carica: il CEP campione della stessa Champions, la Red United campione del Summer, Ottica 4 Eyes FC campione regionale, Cuccumeu Beach Bar campione della Serie A. Tutte queste squadre sono a punteggio pieno in Serie A chi tra Girone Open chi tra Girone Over.

A proposito di campioni, quelli della Serie B ossia Dema Costruzioni, vanno molto forte occupando il 1° posto nel Girone Open della Serie A in coabitazione col Cuccumeu. Nel campionato di Serie B, le esordienti Ichnusa Team e Pizzeria Il Drago vanno parecchio forte nel Girone Over così come I Mercenari e Vamooos nel Girone Open. Prima vittoria per Uscita Merci contro Le Iene.

Come lo scorso anno, partenza folgorante per la Real Oversize che sta facendo il vuoto nel Girone Over della Serie C1. Restando in C1 ma passando al Gruppo Over, in vetta ci sono tre sostanziali sorprese: Atletico Nemos che è una new entry nei tornei AT League, ma anche Deportivo La Cugurra e Gli Svincolati che lo scorso anno lottarono per salvarsi dalla retrocessione in D (erano in Serie C2).

Nel Gruppo Over della Serie C2 la Black&White domina a punteggio pieno, segnale forte dal Calcio Cagliari CDL che massacra 10-2 l’Atletico Sabatense. Nel raggruppamento Open molto bene Sbronzi di Riace e Lava E Cuce United, lo Shakhtar appena dopo segue le due di testa sperando in loro cadute.