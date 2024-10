“Con la conferenza stampa di oggi apprendiamo la grandiosa notizia che promuove il nostro associato Antonio Giua nella massima serie Nazionale “Serie A”.

Inizia così una nota della sezione Aia di Olbia dai dirigenti arbitrali. Nativo di Calangianus, Giua ha esordito in serie A lo scorso 24 febbraio. un salto di categoria dopo due stagioni di appartenenza nella Can di serie B. 5 le partite già dirette in serie A.

“Oltre alla grandiosa notizia, facciamo gli auguri – scrive la sezione Aia olbiese – ai colleghi Massimiliano Masala per esser stato promosso come O.A. dalla CAI alla CAN D e al collega Manueddu Marcello per esser stato promosso come O.A. dalla regione alla CAI.Infine la Sezione di Olbia fa i complimenti a tutti gli associati Sardi che hanno avuto una promozione”.