Ufficializzate le designazioni arbitrali della tredicesima giornata di campionato di calcio di Serie A. Un turno che vedrà impegnato anche l’arbitro di Calangianus, della sezione Aia di Olbia, Antonio Giua, designato per Hellas Verona – Fiorentina, in programma domenica 24 novembre alle 15.00.

Una sfida non facile che vedrà di fronte due squadre reduci da due sconfitte: i gialloblu di Juric sconfitto in rimonta in casa della vicecapolista Inter mentre i viola di Montella devono rimediare la “Manita” subita a Cagliari.