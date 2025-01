Scontro salvezza alla Domus per il Cagliari, che ospita il lecce dell'ex Giampaolo (sulla panchina rossoblù nella stagione 06/07). Col nuovo tecnico i salentini hanno ingranato trovando la via della risalita, e adesso si trovano al 13esimo posto con 20 punti.

Nonostante ciò un successo dei sardi potrebbe ribaltare la classifica: infatti, a dispetto del terzultimo posto, un successo porterebbe la squadra di Nicola, adesso a 18 punti, a sorpassare proprio i giallorossi. Sarà dunque una sfida cruciale.

Fra i pali non ci sono dubbi: dopo la super prestazione all'esordio col Milan, Caprile si è già preso la titolarità. In difesa Zappa, Mina, Luperto e uno fra Augello e Obert, col primo favorito. In mediana ancora Adopo e Makoumbou, mentre sulla trequarti ballottaggio serrato fra Viola e Gaetano, col primo leggermente avanti.

Sulle ali offensive confermato un ottimo Felici e dall'altro lato Zortea. In attacca il solito Piccoli. Ancora indisponibile Luvumbo.

Così potrebbe scendere invece in campo il Lecce: Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Morente. Fischio d'inizio alle 15.