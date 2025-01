Il difensore mancino di Bratislava, Adam Obert, ha prolungato il suo contratto con il Cagliari fino al 2029. Arrivato in Italia all'età di 16 anni per giocare nelle giovanili della Sampdoria, si è trasferito al Cagliari nell'estate del 2021. Durante la partita contro il Lecce, ha segnato il suo primo gol da professionista.

In merito al rinnovo del contratto, Obert ha dichiarato: "Le sensazioni, come per ogni rinnovo, sono sempre straordinarie. Sono estremamente felice di prolungare per la seconda volta con il Cagliari, poiché sento un grande sostegno da parte del club".

Con la ripresa degli allenamenti in vista dell'incontro di lunedì contro la Lazio, il tecnico Nicola e la squadra si stanno preparando ad Assemini, mentre il direttore sportivo Bonato sta lavorando su possibili trattative per rinforzare l'attacco. Il principale obiettivo sembra essere Dessers, attaccante dei Rangers, ma il Cagliari è interessato anche a Kouame della Fiorentina. Nonostante la partenza di Azzi alla Cremonese, il club rimane aperto alle possibilità sul giocatore grigiorosso Johnsen. Anche se ci sono state richieste per Makoumbou, il centrocampista rimarrà a Cagliari.