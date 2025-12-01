Alessandro Deiola è stato premiato per il "miglior gol della stagione 2024/25" al Gran Galà del Calcio, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori durante il quale vengono premiati i migliori giocatori del campionato.

Era nell'aria: il suo gol contro il Venezia, nello scorso campionato, è infatti candidato anche al FIFA Puskas Award, il premio internazionale che viene assegnato al miglio gol di tutte le competizioni del mondo. Per il centrocampista rossoblu un bel riconoscimento, che premia il lavoro di squadra. La sua rete è infatti arrivata dopo un'azione corale strepitosa, culminata con una conclusione al bacio.

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche il celebre premio internazionale, ma il calciatore rossoblu dovrà superare una concorrenza "spietata": altre undici perle contendono il titolo a Deiola, fra queste anche nomi celebri come Yamal del Barcellona e Rice dell'Arsenal.

Una percentuale delle preferenze spetterà ai tifosi, che potranno votare nel sito della FIFA fino al 3 dicembre.