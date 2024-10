Giovanni Bomboi , consigliere comunale e agricolo di Siniscola che questa mattina ha sparato nel piazzale del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, dopo che ieri gli era stato chiuso il contatore dell'acqua per aver innaffiato i campi nonostante il divieto javascript:mctmp(0);imposto da un'ordinanza del sindaco a causa della siccità, si è costituito .

Il 40enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio . In queste ore verrà trasferito in questura a Nuoro per essere interrogato dalla squadra mobile e dal magistrato di turno.