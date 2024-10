In Italia oggi c’è stato un parto speciale perché la piccola Olimpia è nata in autostrada. L’accaduto in A22 in direzione nord, tratta tra Rovereto e Trento, e fortunatamente sia la bimba che la mamma stanno bene, trasportate in ambulanza all’ospedale di Trento e raggiunte poco dopo dal papà.

Alla donna si erano rotte le acque nel pomeriggio di oggi mentre viaggiava in auto con il marito e un elicottero è stato mandato in suo soccorso, ma all’arrivo della polstrada la bambina era già nata. Sul posto anche una pattuglia della polizia che ha assistito i neo genitori durante il parto.

Il traffico è rimasto bloccato solo per una ventina di minuti e si è trattato di un lieto evento durante una giornata macchiata di sangue a causa di molteplici incidenti stradali in Italia, che hanno provocato 3 morti e diversi feriti.