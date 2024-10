A Selargius cerca la riconferma il primo cittadino uscente Pier Luigi Concu: 54 anni, ingegnere, eletto nel 2017 al secondo turno con il 51,23% dei voti, battendo l’avversario del centrosinistra Francesco Lilliu.

Il primo cittadino cerca il bis sostenuto da Forza Italia, Riformatori Sardi, Unione di Centro, Sardegna 20 Venti, Fratelli d’Italia, Lega Salvini e da “Prima Selargius Concu Sindaco”.

- Come nasce la scelta di ricandidarsi a primo cittadino?

“Dopo cinque anni di buon governo documentato dai fatti credo sia una scelta naturale e quasi scontata. Chiudo questo mandato con la consapevolezza di aver fatto tanto per Selargius e con numerosi progetti in parte già avviati e finanziati che andrò a realizzare nella prossima consiliatura. Una scelta dettata non certo dall’attaccamento alla poltrona quanto dall’amore che nutro per Selargius, la città dove sono nato, cresciuto e dove vivo, e che oggi come allora ho scelto di guardare con l’occhio del cittadino prima ancora che del politico. Una città che voglio vedere crescere e migliorare sempre di più anche per me stesso."

- Qual è il bilancio di 5 anni di attività amministrativa?

“Sono stati cinque anni sicuramente difficili e indimenticabili, per via della pandemia che ci ha costretto spesso a rivedere le nostre priorità per rispondere ai nuovi comprensibili bisogni della comunità, ma certamente gratificanti per i tanti traguardi raggiunti per la nostra Selargius. Penso a tutti gli interventi di messa a norma, riqualificazione e ammodernamento realizzati dal 2017 nelle scuole: oltre 5 milioni di investimenti che oggi ci permettono di avere uno dei patrimoni scolastici più efficienti dell’area vasta, o al piano di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi che con oltre 6 milioni ci ha visto riqualificare gran parte del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza, una delle nostre priorità da inizio mandato, che ci ha portato a lasciare una comunità dotata di sistema di videosorveglianza nei parchi principali e di attraversamenti pedonali rialzati nei punti più critici. Impegno e determinazione che ci hanno permesso di completare l’iter per l’ultimazione del Campus della scienza e della tecnica, che consentirà l’apertura della terza sede dell’Agenzia spaziale italiana, con le ovvie ricadute economiche e occupazionali. Un’altra risposta concreta alla Comunità, come quella data al quartiere di Is Corrias: grazie a tre milioni circa di interventi abbiamo riqualificato il rione. Impegno costante anche a Su Planu, dove ricordo l’apertura della strada di collegamento tra via Mossa e Metastasio nel 2019, intervento atteso da anni, così come i nuovi uffici comunali messi a disposizione della comunità, e i lavori sulle strade. Ovviamente va ricordato il grandissimo impegno delle nostre Politiche sociali, per far fronte alle tante richieste di aiuto di commercianti e cittadini, ma forse la gratificazione più grande, a livello umano, è essere riuscito a rendere tutti i parchi cittadini adatti anche ai bimbi con disabilità. Un investimento nel futuro che al di là dei freddi numeri non ha prezzo."

- Quali sono i progetti a cui vorrebbe dare continuità nei prossimi eventuali 5 anni?

“Sicuramente il progetto di completamento del Campus della scienza e della tecnica entro il 2023, che consentirà l’insediamento ufficiale del personale dell’Asi e di tagliare il nastro della nuova sede dell’Agenzia spaziale italiana, terza in Italia e unica in Sardegna, destinata a divenire un punto di riferimento nel panorama nazionale, europeo e mondiale con le conseguenti ricadute economiche e occupazionali su tutto il territorio. Oltre alla realizzazione di tre nuovi parchi urbani. Uno nel centro abitato di Selargius, tra via Istria e via Trieste di circa tre ettari. Un nuovo spazio verde che vedrà la piantumazione di almeno cinquecento alberi, arbusti e siepi, che andremo a collegare, attraverso un ponte di legno, al Parco Lineare. Così da creare una continuità anche in termini di verde. Un esempio concreto di riqualificazione, che ci porterà a dare un nuovo volto allo sterrato di via Bixio, che dopo oltre mezzo secolo di degrado siamo riusciti a restituire alla Comunità; il secondo parco è previsto a Is Corrias, tra via Is Corrias, via Goceano, via Barbagia e Logudoro, e consentirà ai residenti di godere di uno spazio verde, con area cani, giochi per bambini e attrezzature sportive, di cui oggi il rione è privo. Il terzo spazio verde nascerà a Su Planu, parliamo del progetto inserito nel Programma integrato per il riordino urbano, che ci consentirà di valorizzare e trasformare l’area tra via Loni, via Montanaru, via Araolla, via Metastasio e via Quasimodo, realizzando a Su Planu un centro di aggregazione polifunzionale con spazi a disposizione di adulti, anziani, bambini e sportivi, con piste ciclabili e area cani, il tutto immerso in oltre tre ettari di parco urbano. Oltre ai tanti altri progetti contenuto nel nostro Programma."

- A chi l’accusa di ‘fare solo passerelle’ come risponde?

"Che sono cinque anni che cammino per le strade del paese. Sfilo ogni giorno, ma probabilmente chi è stato lontano a lungo da Selargius non è stato informato. In ogni caso mi sembrano polemiche sterili e strumentali: credo sarebbe meglio usare il proprio tempo per illustrare ai cittadini i progetti per Selargius. Anche perché il grande lavoro di questi cinque anni è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli che per partito preso tentano goffamente di mistificare la realtà, e non solo adesso in campagna elettorale. Io ho sempre scelto la strada dell’onestà e della trasparenza, facendo meno filosofia e lasciando che a parlare siano i fatti. E dal 2017 a oggi ce ne sono stati parecchi."

C’è una criticità di Selargius che, per ovvie ragioni, non è riuscito a seguire nel corso della legislatura che sta per terminare, ma sulla quale porrà un’attenzione particolare se eletto?

“L’abbattimento completo delle barriere architettoniche: uno dei grandi cruci che mi porto appresso pur consapevole che in cinque anni è impossibile per qualsiasi sindaco andare a rimediare a scelte urbanistiche del passato poco attente in tal senso. Mi riferisco in particolare ai marciapiedi, e a tutte quelle barriere, fisiche e mentali, che sono intenzionato ad abbattere. Sogno una Selargius per tutti, così come recita lo slogan della mia coalizione; una Selargius che sono riuscito, al termine di questa legislatura, a dotare di parchi inclusivi adatti anche ai bimbi con disabilità, e che nei prossimi cinque proseguirà lungo questo cammino sino a divenire una comunità a misura di tutti. E non solo a parole."

Corsa a tre per la carica di sindaco. Perché i suoi concittadini dovrebbero dare nuovamente a lei la fiducia e non scegliere un’altra strada?

“Sino a oggi i miei sfidanti più che parlare dei loro programmi hanno preferito concentrarsi sull’operato della mia Amministrazione, cercando maldestramente di denigrarci e lasciandosi spesso andare a illazioni infondate e in promesse populiste difficilmente realizzabili, che magari strappano qualche voto in più ma che non appartengono al mio modo di fare. Io, dalla mia parte, ho cinque anni di impegno e di risultati documentati dai fatti e un programma fatto non di filosofia spicciola ma di concretezza. Credo siano ragioni più che valide per ridarmi fiducia. Perché le comunità, una volta finite le elezioni, non si amministrano con citazioni e frasi fatte”.

Candidato alla carica di sindaco Pier Luigi Concu.

Liste collegate, candidati consiglieri:

FRATELLI D’ITALIA: Alessandro Aghedu, Andrea Anedda; Giulia Anelli; Antonio Angius noto Tonio; Giuseppe Buluggiu; Oscar Gaetano Gaiazza; Maria Claudia Cannas; Tiziana Carrus; Pierandrea Chiappe noto Piero; Attilio Cocco; Maria Chiara Contu; Diego Deiana; Francesco Delogu; Carlo Fara; Maria Cristiana Ferri; Claudio lammarino; Alessio Medas; Luigi Meloni noto Gigi; Serena Mereu; Tamara Onnis; Giovanni Pisano; Sandro Porqueddu; Marco Tuveri e Vanessa Greca Rita Vargiu.

SARDEGNA 20VENTI: Giuliano Palmieri; Roberta Relli; Luigi Gessa noto Gigi; Patrizia Abis; Antonio Alberto; Alessandra Angioni; Daniela Diana; Daniela Margagliotti; Walter Marras; Simonetta Matta; Valentina Matta; Daniele Meloni; Annachiara Mura; Maurizio Piras; Augusto Plaisant; Cristina Porcu; Luigi Ramo; Alessandra Serra e Giuseppe Zinco.

PRIMA SELARGIUS CONCU SINDACO: Antonio Melis; Sara Abbate; Elisabetta Bandino; Maria Belvisi; Maria Luisa Cicotto; Graziella Cocco; Andrea Delpin; Giuseppe Garau; Marco Loni; Agostino Manca; Dalila Massidda; Giovanna Mirto; Serena Nonnis; Sara Pilia; Anna Rita Salaris; Stefano Salis; Agnese Sanna; Mauro Secci; Federica Serreli; Stefano Soccol; Francesca Spada; Carlo Salvatore Usai; Giacomo Zarzana e Vittorio Zuncheddu.

RIFORMATORI SARDI: Alberto Alviti; Mattia Addis; Claudio Argiolas; Mariano Argiolas; Stefano Balloi; Silvana Boi; Alberto Caddeo; Michele Canosa; Carla Caschili; Michela Dettori; Gennaro Fuoco; Stefano Loizedda; Manuela Lecca; Gabriella Mameli; Giulio Melis; Claudia Pia; Cristina Pilo; Maria Grazia Piras; Mario Piras; Chiara Puddu; Alessio Luigi Salis; Angelo Saiu; Marisa Usai e Martino Vargiu.

UNIONE DI CENTRO: Davide Argiolas; Andrea Bellisai; Roberto Camba; Alberto Cappai; Daniele Cengiarotti; Caterina Cuccu; Matteo D'Angiolella; Marco Di Tondo; Laura Firinu; Marina Floris; Nicole Fois; Daniela Ghiani; Claudia Ghironi; Eloise Lodo; Debora Manis; Antonio Marini; Antonio Melis; Veronica Muggironi; Tiziano Mura; Susanna Pilloni; Chiara Piras; Lucrezia Pisano; Fabrizio Porcu e Vanessa Serreli.

LEGA SALVINI: Simone Marco Deiana; Guendalina Ambu; Elisabetta Argiolas; Stefania Badellino; Luisella Capobianco; Barbara Cappai; Nicoletta Casanova; Valentina Farci; Marco Frau; Giorgia Locci; Alessandro Macera; Marianna Mameli; Alessio Marongiu; Valentina Medda; Matteo Milia; Gianpasquale Nurra; Damiano Pisano; Antonio Puddu; Roberto Putzu; Michele Ruggeri; Clirio Sanna noto Chicco; Elisabetta Serra; Demetrio Spada e Massimiliano Zoppi.

FORZA ITALIA: Maria Fulvia Perra nota Fulvia; Rita Ragatzu; Riccardo Paschina; Pierpaolo Ambu noto Paolo; Francesco Ciaramella; Daniela Gogoni; Paolo De Luca; Loredana Deriu; Stefano Falchi; Alessandro Lai; Maria Giuliana Manis; Patrizia Masella; Fabrizio Milia; Patrizia Moi; Michele Mucelli; Monica Palmas; Fabio Pinna; Francesco Nicola Puddu; Antonio Putzu; Ignazio Rocca; Francesco Serra; Agostino Siddi; Andreina Spada ed Edoardo Trogu.

