Elezioni amministrative 2022 | Comune di Selargius

Gigi Concu, Manuela Chia e Franco Camba i candidati a sindaco

Di: Cristina Tangianu

Tre candidati a sindaco di Selargius per una sola poltrona.

L’attuale primo cittadino di Gigi Concu, ingegnere, 54 anni, eletto nel 2017 al secondo turno con il 51,23% dei voti, battendo l’avversario del centrosinistra Francesco Lilliu, cerca il bis e si ricandida sostenuto da Forza Italia, Riformatori Sardi, Unione di Centro, Sardegna 20 Venti, Fratelli d’Italia, Lega Salvini e da “Prima Selargius Concu Sindaco”.

“Dieci obiettivi per realizzare il nostro progetto: una Selargius per tutti. Una Selargius per i giovani, per gli anziani e per i bambini, per i disabili e le famiglie, per gli sportivi, per gli studenti e gli indigenti. Mettiamo ancora una volta la Comunità al centro delle azioni amministrative che, come coalizione, porteremo avanti nei prossimi cinque anni, lasciando da parte slogan e retorica, e proseguendo da dove ci siamo fermati, con un programma concreto che parte dal presente e guarda al futuro”, sostiene il candidato di centrodestra.

A contrare Concu ci sono Manuela Chia e Franco Camba.

La prima, 52 anni, ingegnere e operatrice socio-sanitaria, è alla guida della lista civica “Identità e tradizione” che “si propone di dare voce alle cittadine e ai cittadini, dalle periferie al centro, per una partecipata e democratica attività politica, sociale, morale che ha come principio ispiratore e finalità il saper ascoltare e proporsi con determinazione per affrontare i reali e contingenti problemi delle famiglie e delle attività nell’interesse del bene comune. Il nostro programma politico è stato costruito punto per punto a seguito dell’incontro sul territorio delle cittadine e dei cittadini, i quali hanno manifestato i loro grado di gradimento o contestazione riguardo le passate legislature”.

Il terzo candidato a sindaco di Selargius è quindi Franco Camba, 57 anni, insegnante, sostenuto dalla coalizione “Selargius merita di più” formata da “Sardistas”, “Selargius Cambia”, “Selargius+”, “Pd per Selargius” e dal Movimento Cinque Stelle.

“La ragione primaria che ha portato tutti i soggetti politici a riconoscersi nella sintesi rappresentata dal candidato Franco Gamba risiede in due elementi contrapposti. Primo obiettivo: rimuovere la passiva routine amministrativa in cui - come in un condominio - conta il mantenimento perché l'edificio si conservi accettando la mera conservazione come rappresentazione del futuro. Secondo obbiettivo: Consolidare la forte volontà politica di agire amministrativamente per ridisegnare la città in tutte le sue espressioni in un unicum di collettività urbana”.