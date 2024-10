Abbiamo intervistato il candidato a sindaco di Selargius Franco Camba, docente di 56 anni, sostenuto dalla coalizione “Selargius merita di più” formata da “Sardistas”, “Selargius Cambia”, “Selargius+”, “Pd per Selargius” e dal Movimento Cinque Stelle.

- Come nasce la scelta di candidarsi a primo cittadino?

"Un amico mi ha detto poco più di due mesi fa: se vuoi bene a Selargius devi candidarti. Sono state parole che mi hanno fatto riflettere e grazie anche alle liste che mi sostengono, ho ritenuto necessario guidare la coalizione per occuparmi in prima persona dei tanti problemi della città, della cattiva amministrazione e delle tante cose che si possono fare a Selargius. Nessuno slogan, solo una constatazione: Selargius merita di più."

- Un commento sui cinque anni di amministrazione Concu?

"Un’azione amministrativa insufficiente, a tratti mediocre, soprattutto per chi amministra Selargius da quindici anni, prima da assessore, poi da sindaco e oggi si ricandida per chiudere un ventennio sulla poltrona. Non lo dico io oggi in campagna elettorale, lo dicono i cittadini in cinque anni e a poco serve in queste settimane mettere in campo una serie di iniziative per coprire il grigiore. In questi anni non c’è un settore, un servizio, una zona della città che sia migliorata e che abbia soddisfatto le esigenze dei cittadini."

- Quali sono i punti del suo programma su cui si batterà particolarmente?

"Ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, dai tanti servizi comunali da potenziare per migliorare la vita delle persone, il sostegno al commercio con incentivi e sgravi per chi apre o riapre l’attività, il rilancio di settori come cultura, scuola e sport da dove passa il futuro di Selargius. Ma c’è una questione di metodo che con noi cambierà: in questi anni l’attuale sindaco si è comportato come un amministratore di condomino, si è occupato della manutenzione ordinaria delle strutture. Il comune è intervenuto nelle scuole solo per cambiare i vetri rotti senza pensare ad attività e progetti extracurricolari per gli studenti; sul traffico è intervenuto solo per le multe e per l’asfalto senza pensare ad un piano del traffico ormai datato 2007, sullo sport invece di favorirne l’attività ha tenuto chiuse le strutture. Ecco, noi vogliamo occuparci prima delle persone, dei diritti, delle difficoltà e delle potenzialità che i selargini hanno. Vogliamo prendercene cura perché nella scuola, ad esempio, servono progetti e attività per migliorare la formazione e l’educazione, per il traffico serve un nuovo piano che permetta a chi transita di farlo con facilità, gli sportivi devono tornare a fare sport a Selargius, chi vuole abitare in città potrà tornare a farlo con l’housing sociale. Ci sono tanti fondi messi a disposizione del PNRR, siamo pronti ad impegnarci per ottenerli e realizzare il programma."

- Quali sono le criticità che vive Selargius, su cui magari è stata messa solo una pezza o su cui c’è ancora tanto da fare?

"Le criticità che vive la nostra città sono tante e in buona parte dovute al fatto che in questi ultimi cinque anni la Giunta comunale non è stata in grado di amministrare attraverso un progetto organico capace di rispondere alle diverse esigenze della comunità cittadina. Lo stesso apparato amministrativo del Comune in questi ultimi cinque anni ha registrato un altissimo numero di dipendenti che hanno lasciato l’amministrazione e spesso non si è provveduto alle necessarie sostituzioni. È evidente che questo si ripercuote in termini generali nella progettazione degli interventi e nell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini. Credo di poter dire che sia mancata una “vision” della città e si sia proceduto con interventi spot."

- A sostenere la sua candidatura anche il Movimento 5 stelle, come risponde a chi vede con scetticismo questa alleanza?

"Per ora nessuno scetticismo, anzi, posso dire che il bello di questa coalizione è che seppur le liste e i candidati provengono da tradizioni politiche diverse, ci siamo ritrovati insieme nell’analisi dei problemi e nella scrittura e programmazione delle soluzioni e degli interventi. C’è un aspetto curioso di queste settimane, le iniziative realizzate dalle singole liste hanno visto la partecipazione di candidati delle altre liste, di amici e parenti, ecco, questo significa essere un gruppo che non litiga per una posizione di favore o per un voto ma si mette in cammino per portare Selargius fuori da questo stallo."

- Corsa a tre per la carica di sindaco. Perché i suoi concittadini dovrebbero dare a lei la fiducia?

"Conosco Selargius da sempre. Conosco la sua storia, il suo passato e il suo presente. So bene cosa vuol dire prendersi cura di una comunità, occuparsi delle persone, lavorare per risolvere problemi concreti e per lasciare al futuro e ai più giovani una direzione da seguire. Tutte le esperienze che ho fatto, nella vita, nel lavoro e nella politica, mi hanno reso quello che sono oggi e mi hanno portato fin qui. Abbiamo un programma che in cinque anni permetterà ai cittadini e alle cittadine di Selargius di essere soddisfatti del proprio comune, di avere migliori servizi, migliori condizioni di vivibilità e una prospettiva per tutte le attività che si vogliono realizzare, da quelle commerciali sino a quelle culturali. Dall’infanzia agli anziani, dal centro ai quartieri di Su Planu e is Corrias, non dimentichiamo nessuno nella nostra idea di comunità e ogni volta che ci sarà bisogno del Sindaco e dell’amministrazione comunale noi ci saremo e ce ne occuperemo."

Candidato alla carica di sindaco Franco Camba

Liste collegate, candidati consiglieri:

SELARGIUS +: Andrea Melis; Giovanni Ambus; Claudia Angelo; Simonetta Boscu; Dario Cabboi; Margherita Maria Carcangiu; Francesca Cardia; Roberta Colizzi; Roberto Contu; Bernardino Deiana; Maria Francesca Farci; Alberto Lai; Ester Manca; Marilena Pinna; Ilenia Pisano; Giorgia Porcu; Pietro Ragatzu; Isabel Sardu; Francesca Satta; Enrico Surcis e Francesca Testa.

SELARGIUS CAMBIA: Pierpaolo Abis; Valentino Carta; Giovanni Battista Da Pelo; Ignazio Fanari; Annalisa Floris; Uiliam Frau; Mario Friargiu; Rosanna Loddo; Giorgio Manieri; Giovanni Melis; Lorena Monni; Debora Murgia; Valentina Muscas; Francesca Olla; Giovanna Ortu; Michele Pergola; Serena Pibiri; Gabriela Pistis; Cinzia Polli; Marcello Salis; Nicola Secci; Anna Sotgiu; Giacomo Stefanini e Mario Tuveri.

PD PER SELARGIUS: Gianluca Ambu; Maurizio Cabras; Luca Cardia; Maria Casu; Lorenza Cusano; Vincenzo D'Ippolito; Federico Josto Fara; Gabriella FoisChiara Franzese; Massimino Fresi; Francesco Lilliu; Federico Locci; Lucia Locci; Luciano Locci; Antonio Deidda; Paola Maccioni; Ettore Mura; Veronica Mura; Rossella Orrù; Andrea Palla; Alba Puddu; Federica Siddi; Manuela Maria Gonaria Spanu e Omar Zaher.

SARDISTAS: Elisabetta Bandinu; Salvatore Caiffa; Rosanna Cara; Riccardo Cioni; Andrea Columbu; Francesco Genovese; Anna Rita Lai; Laura Madeddu; Alessandra Marras; Antonella Milia; Laura Mucelli; Maria Cristina Mulas; Roberta Mura; Piero Ollargiu; Luigi Piras noto Gigi;

Ezio Pischedda; Tatiana Porcu; Valeria Puddu; Giovanni Pulli noto Nanni; Loredana Saba; Paolo Nicola Schirru noto Paolo; Fabrizio Jean Claude Secci e Antonio Velocci.

MOVIMENTO 5 STELLE: Gianluca Putzu; Matteo Bulla; Francesca Dettori; Paola Faedda; Tommaso Faedda; Stefano Locci; Gianpietro Mameli; Maria Gabriella Medas; Barbara Meloni; Gian Michelangelo Murroni; Antonio Piras; Eugenio Piras; Maria Cosima Porru; Patrizia Putzu; Enrico Tuveri e Viola Vistosu.

Elezioni amministrative a Selargius: tutti i candidati a sindaco