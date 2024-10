Brian Molko, sul palco del Sonik Park di Stupinigi (Torino), aveva insultato la premier Giorgia Meloni due giorni fa e il concerto dei Placebo, in programma allo stadio di Sassari l'1 agosto, diventa un caso politico.

Mariolino Andria, consigliere comunale del Psd'Az e candidato sindaco del centrodestra, ha presentato un'interpellanza per chiedere al sindaco Nanni Campus "quale azioni l'amministrazione del Comune di Sassari intenda intraprendere per evitare una sgradevole replica di quanto avvenuto al Sonic Park a Stupinigi e in che modo intenda censurare tale intervento".

La richiesta potrebbe mettere in difficoltà il primo cittadino, perché da una parte Campus è un ex senatore di Forza Italia ed ex esponente di Alleanza nazionale, con cui fu eletto sindaco nel 2000 e dall'altra perché l'amministrazione comunale ha investito 200mila euro per supportare l'organizzazione del concerto.

"Il gruppo dei Placebo ha marcato la sua inappropriatezza culturale con un attacco, proprio durante un concerto, volgare e ingiurioso verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tale gruppo è stato assoldato dalla giunta Campus per un grande evento l'1 agosto a Sassari, mettendo a disposizione 200mila euro di fondi dei contribuenti sassaresi, insieme allo stadio Vanni Sanna. Forse sarebbe opportuna la ricerca di un'alternativa musicale e culturalmente più adeguata al prestigio della nostra città", ha dichiarato Andria.