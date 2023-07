Torino, Brian Molko dei Placebo insulta Giorgia Meloni durante il concerto

I Placebo si sono esibiti a Nichelino, in provincia di Torino e il cantante, Brian Molko, si è rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una serie di insulti

Di: Arianna Zedda

I Placebo si sono esibiti in Italia, a Nichelino, in provincia di Torino, durante il Stupinigi Sonik Park, festival musicale in corso alla Palazzina di Caccia per una delle date nel nostro Paese del loro tour.

Ma ieri sera dal palco il cantante dei Placebo, Brian Molko, si è rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una serie di insulti.

“Pezzo di m***a, fascista, razzista, vaff******” ha detto il frontman del gruppo al microfono, tra gli applausi dei 5mila presenti.

Le forze dell’ordine presenti hanno segnalato quanto accaduto alla Procura di Torino e la manifestazione ha poi proseguito regolarmente il suo corso.