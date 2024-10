Si terrà questa sera, alle ore 20:40, al teatro Ariston, la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, arrivato alla sua 74^ edizione.

Intanto, tra le polemiche e i fischi per la vittoria di Geolier durante la serata di ieri, dedicata alle cover, sale l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di quest’anno. Presenterà, come per le altre serate, Amadeus, oggi con Fiorello come co-conduttore a fargli da spalla.

Questa sera i 30 cantanti in gara si esibiranno nuovamente con i propri brani e alla fine di tutte le performance, sarà annunciata la classifica generale tramite televoto. I primi 5 artisti saranno giudicati una seconda volta da parte delle tre giurie di sala stampa, tv e web e radio e del pubblico attraverso televoto. Chi riceverà più voti vincerà l’edizione 2024 del Festival.

LA SCALETTA