Geolier: "Ho vinto, ma le persone andavano via. Esibizione più brutta"

L'artista napoletano fischiato dal pubblico dell'Ariston: "L'esibizione più brutta della mia vita"

Di: Redazione Sardegna Live

Geolier trionfa nella serata delle cover del 74° Festival di Sanremo con un medley che lo vede affiancato da Gigi D'Alessio, Luchè e Guè. Ma il pubblico del teatro Ariston non ci sta. All'annuncio di Amadeus risponde con fischi, urla di disappunto. In tanti si alzano dalle poltroncine e vanno via. Una reazione che ha messo profondamente a disagio il 23enne rapper napoletano, premiato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Seconda classificata Angelina Mango, terza Annalisa. Le esibizioni della finale di stasera saranno quelle decisive.

Geolier non nasconde la delusione per la situazione venutasi a creare nella serata di ieri, 9 febbraio, e intervistato dal Corriere della Sera ammette: "Vincere con le persone che fischiano, che si alzano e se ne vanno. E' stata una delle esibizioni più brutte della mia vita, anzi la più brutta".

"Ho fatto di tutto per portare sul palco questi tre mostri sacri della musica - commenta Geolier - e poi è andata così".