Filippo Zanella , 47 anni, di Cesena, non aveva più notizie della figlia di 6 anni , scomparsa dopo essere partita in Polonia con la madre ed ex compagna dell'uomo. Zanella a inizio anno era partito a Varsavia cercare la bambina.

La piccola è stata trovata finalmente ieri, in una città sud orientale del Paese dell'Est Europa, Rzeszow.

La bambina in questi due anni e mezzo ha perso quasi completamente la conoscenza dell'italiano e non è andata a scuola.

Filippo Zanella ha raccontato, come riporta il Corriere di Bologna, che la figlia Noemi è stata ritrovata grazie ad un " angelo custode ", che ha inviato al papà una lettera " in cui mi ha indicato la posizione di mia figlia - ha detto Zanella - non ho idea di chi sia, ma mi ha indicato la città esatta della Polonia in cui trovare Noemi ".