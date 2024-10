Dopo alcuni disordini verificatisi nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali a Olbia ed Alghero, il Questore di Sassari ha emesso due provvedimenti di "Daspo Urbano" nei confronti di due persone, già note alle forze dell'ordine, alle quali è stato imposto il divieto di accesso o anche del solo stazionamento nei pressi di esercizi pubblici di somministrazione o vendita per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere, nonché di locali di pubblico trattenimento, per la durata di un anno.

Il primo episodio è accaduto nel centro urbano di Olbia nei pressi di un bar dove un pregiudicato del posto è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, durante un normale controllo. Il secondo episodio si è verificato nel centro urbano di Alghero, dove una giovane con numerosi precedenti, dopo aver consumato bevande alcoliche, ha tentato di scatenare una rissa, molestando e minacciando pesantemente i passanti per poi aggredire e provocare lesioni al titolare di un esercizio pubblico.

Infine, è stata adottata, nei confronti di due pregiudicati sassaresi, la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio dei comuni di Alghero, Porto Torres e Stintino, per tre anni. A carico dei due uomini, sorpresi dalla Guardia di Finanza in possesso di strumenti atti allo scasso, Polizia e Carabinieri hanno raccolto altri fondati indizi di reato in relazione ad alcuni furti pluriaggravati commessi nella zona.