Non ce l'ha fatta Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi coinvolto in una rissa a Baja Sardinia, martedì 27 agosto, fuori dai parcheggi del noto locale Phi Beach. Non è del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il giovane sarebbe stato spinto (pare da un amico) dopo una discussione e avrebbe battuto la testa, procurandosi una commozione cerebrale.

Inizialmente trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso di Olbia, una volta visitato è stato rilasciato in osservazione, ma sarebbe andato via facendo ritorno a casa, a Thiesi, il giorno dopo è stato trovato privo di sensi sul letto dalla madre. Così, il giorno dopo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale più vicino, quello di Ozieri, e poi in elisoccorso trasportato a Nuoro.

Nel reparto di Rianimazione al San Francesco, dopo l'operazione d'urgenza Mannoni era rimasto nel nosocomio nuorese in coma, fino alla morte avvenuta dopo una settimana dall'accaduto. Da subito identificate le persone presenti, un gruppo di ragazzi che sarebbero arrivati al locale proprio con la vittima.

Al vaglio da parte dei carabinieri le responsabilità dei presenti al momento del fatto. Adesso, con il decesso del 28enne, una volta compiuti gli accertamenti i presunti responsabili dovranno rispondere di omicidio colposo.

