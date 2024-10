"Ho deciso di candidarmi per senso civico, responsabilità morale e per dare alla mia comunità la possibilità di poter scegliere in pieno spirito democratico da chi essere amministrata", spiegava Franco Zedde a Sardegna Live prima delle elezioni".

Già in passato consigliere comunale e assessore nella Comunità montana Barbagia-Mandrolisai, Zedde osservava: "In questi anni si è creato un vuoto amministrativo. Basti pensare che la stessa struttura comunale, nella sua organizzazione interna, ad oggi vede mancare il segretario comunale, il ragioniere dell’economato, il responsabile amministrativo, una guardia e si può contare su un solo operaio. Il nostro gruppo è aperto a tutti coloro che abbiano il desiderio di partecipare per offrire al nostro paese un futuro concreto".

La prima questione sul tavolo delle nuova amministrazione sarà quella legata all'ospedale San Camillo a rischio chiusura. "Io sono sempre stato in prima linea quando si è trattato di difendere il San Camillo - commenta Zedde -. Ho sempre partecipato alle manifestazioni di protesta e oggi sono pronto a continuare questa lotta".

