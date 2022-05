Elezioni comunali in Sardegna. A Sorgono Franco Zedde sfida il quorum

Dopo due anni di commissario straordinario, nel centro del Mandrolisai si è formata una lista

Di: Roberto Tangianu

A Sorgono contro il commissariamento del Comune, per le prossime elezioni amministrative, ci sarà un’alternativa che dovrà battersi solo per il raggiungimento del quorum.

Infatti, dopo due anni di commissario straordinario, nel centro del Mandrolisai si è formata una lista guidata da Franco Zedde, 58 anni, responsabile del vivaio dell’Agenzia Forestas di Sorgono, sposato e padre di tre figli.

“Ho deciso di candidarmi per senso civico, responsabilità morale e per dare alla mia comunità la possibilità di poter scegliere in pieno spirito democratico da chi essere amministrata - spiega Franco Zedde -. In passato sono stato consigliere comunale e assessore nella Comunità montana Barbagia-Mandrolisai. La passione per la politica e la forza del gruppo che rappresento mi ha spinto a scendere in campo ed impegnarmi così in prima persona”.

Dalle parole di Franco Zedde emerge fin dal primo momento il suo amore per il paese di Sorgono ed è facile percepire la voglia di volersi battere per offrire alla comunità gli strumenti utili per poter affrontare i problemi legati a un territorio che merita rispetto e ha il bisogno di ritrovare la sua centralità.

“In questi anni - dice il candidato sindaco - si è creato un vuoto amministrativo. Basti pensare che la stessa struttura comunale, nella sua organizzazione interna, ad oggi vede mancare il segretario comunale, il ragioniere dell’economato, il responsabile amministrativo, una guardia e si può contare su un solo operaio. Basta questo per rendersi immediatamente conto di quanto ci sia da fare. Il nostro gruppo è aperto a tutti coloro che abbiano il desiderio di partecipare per offrire al nostro paese un futuro concreto”.

Negli ultimi anni l’immagine di Sorgono è strettamente legata anche alle tante battaglie che le comunità della Barbagia e del Mandrolisai hanno portato avanti in difesa dell’ospedale San Camillo. Si sono costituiti movimenti, si sono portate avanti tante manifestazioni di protesta, ma la situazione del presidio sanitario rimane sempre compromessa visti i continui tagli ai servizi.

“Io sono sempre stato in prima linea quando si è trattato di difendere il San Camillo. Ho sempre partecipato alle manifestazioni di protesta e oggi sono pronto a continuare questa lotta, se la comunità lo vorrà, come sindaco del paese accanto ai cittadini e ai movimenti che fino ad oggi hanno fatto davvero un grande lavoro. Noi ci siamo e vogliamo impegnarci per valorizzare Sorgono - conclude Franco Zedde -ora la decisione spetta alla comunità”.