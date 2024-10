Sconfitto da Solinas ma comunque soddisfatto. Ora c’è la scelta importante da fare: guidare l’opposizione tra i banchi dell’opposizione, nel palazzo del consiglio regionale, oppure rimanere a palazzo Bacaredda come primo cittadino?

E’ un Massimo Zedda comunque positivamente motivato quello che esce all’indomani dal duello col centro destra, che nell’Isola ha nettamente trionfato: anche se il Pd ha di fatto sbaragliato con Comandini o Moriconi lo scrutinio rovente di queste ore.

Zedda non si è comunque pentito della candidatura che l’ha portato a guidare la coalizione del centro sinistra in questa difficile campagna elettorale: “Perdendo su Cagliari città – commenta Massimo Zedda - non si è aperto lo scenario della prosecuzione del governo su Cagliari, ma ora discuterò con le forze politiche che mi sostengono in consiglio comunale e non solo per capire quale sarà il passo successivo da compiere ma – ha concluso Zedda - so fare perfettamente l’opposizione e mi diverto tantissimo”.

La scelta

E se Zedda accettasse di ricoprire la poltrona come consigliere regionale? Per circa un anno spetterebbe al vice sindaco Luisanna Murru il compito di guidare la giunta, assieme all'avvocato, attuale consigliere e capogruppo del Pd, Fabrizio Rodin con le funzioni di vice sindaco.