“In questo momento c’è un’interpretazione delle misure e dei numeri un po' troppo ottimistica. Il virus non va in ferie, la pandemia non è finita, l’emergenza sanitaria esiste e impone a tutti responsabilità e attenzione”.

“Quando mi arrivano diverse segnalazioni piuttosto importanti dai diversi territori della Sardegna di persone che circolano senza la mascherina nei parchi, che allenato le misure di distanziamento personale, che cominciano a creare assembramenti sono tutti segnali di fortissima preoccupazione. L’appello è di mantenere ancora prudenza e attenzione soprattutto in questa fase perché saranno le due settimane decisive”.

“Se dovessero verificarsi delle recrudescenze questo ci obbligherà a frenare rispetto al progetto che abbiamo in mente”.