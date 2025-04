“Per noi la priorità è riavviare la produzione e riportare i lavoratori in fabbrica, e non solo perché si tratta del rilancio di un’attività economica situata nel territorio della Regione Sardegna ma perché serve al Paese”, ha dichiarato l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, intervenendo oggi al tavolo ministeriale sulla vertenza Sider Alloys, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Il contesto geopolitico è cambiato ed è pertanto necessario produrre materie prime nell’ambito del territorio nazionale ai fini della ripresa produttiva industriale”, ha aggiunto Cani, ribadendo l’impegno della Regione. “Come Regione Sardegna daremo sempre il nostro apporto e cercheremo, nell’interesse generale, di costruire una convergenza con tutti i soggetti, il Governo in primis, nel definire una strategia comune che ci possa portare a una soluzione positiva della vertenza”.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha anche evidenziato l’importanza del dialogo con le parti sociali: “Nel condividere con il governo l’impostazione proposta nell’affrontare la crisi – ha sottolineato – non possiamo restare indifferenti alle considerazioni esposte dalle organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo e vogliamo mantenere una relazione importante nella gestione della vertenza”.