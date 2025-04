Alberi caduti, locali allagati, strade interrotte. È il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Nuoro, impegnando dalle 8:00 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale.

Oltre 20 gli interventi effettuati per far fronte a smottamenti, distacchi di calcinacci e infiltrazioni d’acqua in abitazioni e locali interrati. Le squadre hanno lavorato senza sosta in tutto il territorio, garantendo la messa in sicurezza delle aree più colpite e ripristinando la viabilità compromessa.

Non si registrano feriti. Dal primo pomeriggio la situazione è in graduale miglioramento, con il ritorno alla normalità nei principali centri della provincia.