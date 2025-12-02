"Dovrei essere abituata a tutte le strumentalizzazioni, a tutte le cattiverie, a tutto quello che inventano sulla mia persona. L'ultima è quella che io avrei scelto di avere la scorta per mia spontanea volontà: niente di più falso". Lo chiarisce l'assessora al Lavoro Desirè Manca in un video condiviso sui social.

"Mi viene da sorridere - prosegue - perché quello che è successo è che avendo ricevuto minacce si è deciso - non sicuramente io - di attenzionare la mia abitazione e il luogo di lavoro. Queste sono scelte che prescindono dalla volontà personale di ciascuno di noi", spiega ancora.

"L'unico atto che ho portato avanti - conclude - è quello di denunciare le continue minacce che mi arrivano".