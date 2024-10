"Ci sono signori del no di professione che non vogliono mai niente: no allo stadio, no all'Expo, no alle Olimpiadi, no alla Tav, alla Tap, alla Flat tax. C'è qualcuno che addirittura dice che la priorità non è abbassare le tasse. È cretino, perché evidentemente ha 10 milioni di euro in tasca. Ma abbassare le tasse è una priorità mia, della Lega e del governo. Mettetevi il cuore in pace".

Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto alla scuola di formazione politica del partito a Milano. "Come fai - ha aggiunto - a dire che la flat tax, le opere pubbliche e il ponte sullo stretto non sono le priorità? Non occorre uno scienziato".

Il leader del Carroccio ha poi parlato del suo rapporto con la premier Meloni: "Giorgia ha fatto e sta facendo un gran lavoro: tutti i giorni ci sentiamo, ci confrontiamo e condividiamo percorsi e idee. Più cercano di allontanarci e più ci uniamo".

"Meloni - ha concluso Salvini - va in Europa e fa gli interessi del Paese mentre c'è qualche italiano che in Europa va a fare gli interessi degli altri".