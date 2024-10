" Voglio ringraziare ognuno di voi per la fiducia che avete riposto in me e nel progetto della coalizione di centro-sinistra che rappresenta ", l'ha dichiarato Alessandra Todde , nuova governatrice della Sardegna, rivolgendosi ai " 334.160 voti che ho ricevuto, ovvero il 45,39 %".

" Questa mattina l'Ufficio centrale elettorale presso la Corte d'Appello di Sassari ha ufficializzato il risultato delle Elezioni Regionali, proclamandomi Presidente della Regione Sardegna ", ha detto Todde.

" Voglio estendere il mio ringraziamento anche a coloro che, nei Tribunali e in Corte d'Appello, hanno svolto in queste settimane un lavoro così importante per la nostra isola e per tutti noi - ha continuato il presidente -. Siamo al servizio di tutte le sarde e di tutti i sardi che chiedono risposte ai tanti problemi che li affliggono. Da parte nostra l'impegno e la dedizione indispensabile per rendere la Sardegna un posto migliore in cui vivere ”.

IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE

1. Alessandra Todde

2. Paolo Truzzu

3. Alberto Urpi (Sardegna Al Centro 20Venti): 3773

4. Aldo Salaris (Riformatori): 4615

5. Alessandro Pilurzu (Pd): 4121

6. Alessandro Solinas (M5sS): 1686

7. Alessandro Sorgia (Lega): 2717

8. Alfonso Marras (Psd'Az): 3073

9. Alice Aroni (Udc): 2293

10. Angelo Cocciu (Forza Italia): 3838

11. Antonello Floris (FdI): 2324

12. Antonello Perù (Sardegna Al Centro 20Venti): 5393

13. Antonio Più (Alleanza verdi e sinistra): 4976

14. Antonio Solinas (Pd): 2174

15. Antonio Spano (Pd): 4502

16. Camilla Soru (Pd): 3705

17. Carla Fondoni (Pd): 3253

18. Corrado Meloni (FdI): 2952

19. Cristina Usai (FdI): 2216

20. Desirè Manca (M5S): 8092

21. Diego Loi (Alleanza Verdi e sinistra): 1156

22. Emanuele Matta (M5S): 1142

23. Emenuele Cera (FdI): 4431

24. Fausto Piga (FdI): 3276

25. Francesco Agus (Progressisti): 2887

26. Franco Cuccereddu (Orizzonte Comune): 1709

27. Franco Mula (Alleanza Sardegna – Pli): 2665

28. Gianfranco Satta (Progressisti): 2381

29. Gianluca Mandas (M5S): 1286

30. Gianluigi Piano (Pd): 1406

31. Gianluigi Rubiu (FdI): 3552

32. Gianni Chessa (Psd'Az): 5779

33. Giuseppe Fasolino (Riformatori): 2819

34. Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra Todde): 2048

35. Giuseppe Marco Dessena (Alleanza Verdi e sinistra): 831

36. Giuseppe Meloni (Pd): 6760

37. Giuseppe Talanas (Forza Italia): 5121

38. Giuseppino Canu (Sinistra Futura): 1184

39. Ivan Pintus (Progressisti): 739

40. Ivan Piras (Forza Italia): 5445

41. Lara Serra (M5S): 1008

42. Lorenzo Cozzolino (Psi): 1613

43. Luca Pizzuto (Sinistra Futura): 2195

44. Maria Francesca Masala (FdI): 3163

45. Maria Laura Orrù (Alleanza verdi e sinistra): 3735

46. ​​Michele Ciusa (M5S): 2415

47. Paola Casula (Sinistra Futura): 1628

48. Piero Maieli (Psd’Az): 3292

49. Piero Comandini (Pd): 5665

50. Roberto Deriu (Pd): 1918

51. Roberto Li Gioi (M5S): 1602

52. Salvatore Cau (Orizzonte Comune): 940

53. Salvatore Corrias (Pd): 3184

54. Sandro Porcu (Orizzonte Comune): 2778

55. Sebastiano Cocco (Uniti per Alessandra Todde): 1371

56. Stefano Schirru (Alleanza Sardegna – Pli): 4748

57. Stefano Tunis (Sardegna Al Centro 20Venti): 2296

58. Umberto Ticca (Riformatori): 1969

59. Valdo Di Nolfo (Uniti per Alessandra Todde): 1942

60. Valter Piscedda (Pd): 3839